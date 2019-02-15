Менее 20% тамбовских застройщиков смогут перейти на проектное финансирование

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Перейти от долевого к проектному финансированию безболезненно смогут менее 20% тамбовских застройщиков. Об этом сообщил губернатор Александр Никитин в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

С 1 июля 2019 года застройщики должны будут перейти на новую схему проектного финансирования жилья, согласно которой продажи строящихся квартир станут возможны только через экскроу-счета. Строительные компании смогут получить деньги только после сдачи объекта в эксплуатацию.

"В Тамбовской области сегодня около 40 компаний, занимающихся строительством многоквартирных домов. Лишь семь из них, что составляет менее 20%, смогут безболезненно перейти к проектному финансированию и работе с эскроу-счетами. Остальные находятся в зоне риска", - сказал губернатор.

По его словам, подобный переход может сильно сузить возможности строительного рынка. "Безусловно, сегодня многое зависит от нас, руководителей регионов. Нам нужно максимально плотно работать с банками и теми строительными компаниями, которые сегодня не подпадают под критерии проектного финансирования, постараться максимально вовлечь их в эту работу, конкуренция в этой отрасли важна, реестр надежных застройщиков нужно увеличивать", - сказал Никитин, отметив своевременность и важность нововведений, способных не допустить появления новых обманутых дольщиков.

Как уточнили ТАСС в управлении строительства и архитектуры Тамбовской области, основные причины, из-за которых большинство местных застройщиков могут испытывать трудности в новых условиях работы, связаны с нехваткой у них собственных оборотных средств и небольшой залоговой базой. "Для того чтобы остаться на плаву, некоторые из них могут начать объединяться. Такой вариант развития не исключен", - сообщили в ведомстве.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.