Нижегородская область планирует увеличить объемы строительства жилья на 47% за шесть лет

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Нижегородской области планируют за шесть лет увеличить объемы ввода жилья на 47% - с 1,35 до почти 2 млн кв. м. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава региона Глеб Никитин на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"За 2018 год введено в эксплуатацию 1 млн 351,5 тыс. квадратных метров жилья. Планируемый объем ввода в эксплуатацию жилья на 2024 год в регионе установлен в объеме 1 млн 981 тыс. квадратных метров. Этого показателя мы рассчитываем достичь за счет участия в нацпроекте "Жилье и городская среда", - сказал Никитин.

По его словам, в результате реализации нацпроекта вырастет средняя обеспеченность жилплощадью жителей Нижегородской области - с 26,7 до 29 кв. м на человека. "Конечно, для достижения этих показателей мы будем опираться не только на нацпроект. Так, планируется проведение корректировки и актуализации генеральных планов и правил землепользования и застройки. Эту работу будем проводить вместе с муниципалитетами", - отметил губернатор.

Кроме того, власти региона планируют сформировать банк земельных участков, которые могут быть использованы для жилищного строительства. "В региональную собственность из федеральной переданы 92 земельных участка общей площадью 576,5 га. В перспективе мы планируем вовлечь в оборот участки под жилищное строительство на территории еще порядка 1,4 тыс. га", - добавил Никитин.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.