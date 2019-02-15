Достройку домов Urban Group передадут новому застройщику в марте 2019 года

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Достраивать дома обанкротившегося подмосковного девелопера Urban Group будет новый застройщик, созданный Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства. Об этом в интервью ТАСС на Российском экономическом форуме сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

"Не позднее марта этого года мы поменяем застройщика Urban Group через профильную комиссию Минстроя, которую я возглавляю. Достраивать брошенные дома будет строительная компания, созданная при Фонде прав граждан - участников долевого строительства",- сказал Стасишин.

Он отметил, что для передачи объектов новому застройщику необходимо решение профильной комиссии Минстроя и Арбитражного суда.

Urban Group был крупнейшим девелопером Подмосковья. О проблемах группы стало известно в конце 2017 года, когда появилось отставание по срокам строительства ряда жилых объектов. В июне правительство России приняло решение о том, что обеспечивать завершение долгостроев компании будет Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. Эта структура была создана в октябре 2017 года, в ее полномочия входит финансирование и обеспечение завершения проблемных объектов долевого строительства, ситуация с Urban Group стала для фонда первым практическим кейсом.

В июне 2018 года фонд подал заявление о банкротстве пяти застройщиков, входивших в Urban Group, в июле суд принял положительное решение. Всего девелопер не достроил 68 домов, квартиры в которых приобрели более 14 тыс. дольщиков. В настоящее время дома достраивает Crocus Group в статусе подрядчика.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.

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