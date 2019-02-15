Более 500 квартир для молодых медработников планируют купить в Брянской области

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство Брянской области планирует приобрести в 2019 году более 500 квартир для молодых медицинских работников. На эти цели из бюджета региона выделен 1 млрд рублей, сообщил ТАСС губернатор Александр Богомаз на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Мы в прошлом году приняли областную программу по покупке жилья для молодых специалистов-медиков, выделили 1 млрд рублей. В прошлом году мы закупили 41 квартиру, в этом году - более 500 квартир. Мы уже имеем результат, когда к нам начали приезжать молодые специалисты, которые учатся в различных вузах нашей страны", - сказал Богомаз.

По его словам, результатом реализации программы станет не только решение проблемы нехватки врачей, но и обновление их действующего кадрового состава. "Эту программу мы будем продолжать для того, чтобы обновить процентов на 30% состав наших врачей. Молодые специалисты получат практические навыки с теми, кто работает сегодня, чтобы в дальнейшем возглавлять медицинские учреждения Брянской области", - отметил губернатор.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.