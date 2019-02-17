Более 1 тыс. военнослужащих Балтфлота купили квартиры в Калининграде на жилищные субсидии

ТАСС, 17 февраля. Свыше 1 тыс. военнослужащих Балтийского флота приобрели жилье в Калининграде за счет получения жилищных субсидий, которые достигают 15 млн рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту, распространенном в воскресенье.

"В настоящее время более 1 тыс. военнослужащих Балтийского флота, получившие финансовые субсидии на приобретение жилья, реализовали свое право, купив квартиры в Калининграде и Калининградской области. По своему усмотрению семьи военнослужащих приобретают в собственность 1-, 2-, 3-, 4-комнатные квартиры", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, часть семей военнослужащих Балтфлота приобретает частные домовладения площадью до 240 кв. м, а также становится участниками долевого строительства в новостройках.

"Жилищная субсидия - новая форма решения жилищного вопроса военнослужащих, которая позволяет купить или построить квартиру, или дом в любом регионе России. Сумма субсидии исчисляется индивидуально в зависимости от выслуги лет, состава семьи, стоимости квадратного метра жилья по регионам страны... При этом наибольшая сумма жилищной субсидии в 2018 году составила свыше 15 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.