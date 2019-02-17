"Известия": Минстрой не видит необходимости субсидировать ипотечные ставки

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Минстрой пока не планирует заниматься разработкой программы по субсидированию ипотечных ставок. Об этом газете "Известия" сообщил замглавы ведомства Никита Стасишин.

По его словам, в течение 2019 года процент по жилищным кредитам составит 10,5-11% при текущих 9,56%, поскольку крупнейшие банки подняли свои ставки на 1,5-2,5%. Стасишин подчеркнул, что дальнейшая динамика показателя будет зависеть от внешних факторов и ситуации на финансовом рынке и не исключил, что в дальнейшем механизмы субсидирования все же могут обсуждаться.

"При ухудшении макроэкономических показателей и их влиянии на рост ипотечной ставки совместно с другими федеральными органами исполнительной власти такие механизмы могут обсуждаться", - заключил Стасишин.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко, отвечая на вопрос журналистов, не исключил субсидирования ипотеки в целом и сказал, что дополнительные меры поддержки могут быть предприняты для молодых семей.

В 2018 году ставки по ипотеке в крупнейших банках страны достигли рекордно низких значений, впервые за всю историю опустившись ниже 10% годовых. Однако в конце 2018 и начале 2019 года банки пересматривали свои ипотечные программы вслед за корректировкой ключевой ставки. Кредитные организации с наибольшей долей рынка - Сбербанк и ВТБ - объявили о повышении своих ставок на 1 п. п. и 0,6 п. п. соответственно.