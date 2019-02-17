Минстрой: умные технологии в ЖКХ позволят сократить сроки отключения горячей воды в России

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Минстрой ведет работу по внедрению умных технологий в ЖКХ, которые позволят сократить сроки отключения горячей воды в городах России. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис в опубликованном в понедельник интервью газете "Известия" .

"Сейчас идет работа и по внедрению умных технологий в ЖКХ. Разрабатываются технологии, связанные с оптимизацией процессов управления сетями, переключения запорной арматуры, алгоритмами отключения и переключения, которые позволяют радикально сократить сроки отключения горячей воды", - сказал он.

По его словам, в 2018 году в больших микрорайонах трех городов был проведен эксперимент, который позволил в определенных ситуациях сократить сроки отключения до трех дней. "Это не потребовало миллиардных инвестиций, достаточно оказалось "умного" подхода с минимальными вложениями, смарт-решениями, которые позволяют и выручку сохранить, и людям комфорт обеспечить", - отметил Чибис.

В январе в России был создан Центр компетенций "Умного города", учрежденный Ростехом, Росатомом и Ростелекомом. В его задачи входят анализ и обобщение практик, выработка идеологии развития smart city на территории России, сопровождение пилотных городов, помощь субъектам в реализации их дорожных карт и их региональных проектов по "умному городу".