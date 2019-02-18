Власти Крыма разработают законопроект о мерах поддержки обманутых дольщиков

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма разработают региональный законопроект о мерах поддержки пострадавших дольщиков строительства многоквартирных домов, который позволит поставить на учет все проблемные объекты на территории республики. Об этом говорится в обращении вице-премьера регионального правительства Евгения Кабанова.

Ранее в декабре 2018 года в Крыму создали рабочую группу для урегулирования проблемы жилых домов в Ялте и Алуште, имеющих признаки самовольных построек, к возведению которых привлекались средства дольщиков. В эту группу вошли руководители нескольких министерств и ведомств республики, возглавил ее вице-премьер Кабанов. Как сообщала пресс-служба правительства Крыма, в Ялте и Алуште насчитывается 42 проблемных объекта, еще несколько расположены в Евпатории, Судаке и Феодосии. От действий недобросовестных застройщиков пострадали около 1,5 тыс. человек.

"Рабочая комиссия инициировала создание законопроекта "О мерах поддержки пострадавших участников строительства многоквартирных домов на территории Республики Крым", который позволит поставить на учет в органах власти все проблемные объекты и их дольщиков путем занесения в специальный реестр", - говорится в обращении Кабанова, размещенном в понедельник на правительственном портале органов власти республики.

По словам вице-премьера, подавляющее большинство проблемных объектов не имеют разрешений на начало строительства в соответствии с заявленной этажностью и параметрами, а если и имеют, то построены с грубым нарушением градостроительного кодекса и нормативов проектирования.

"Ни один из построенных на настоящий момент домов не введен в эксплуатацию, к большинству из них не подведены инженерные коммуникации (либо подведены временные), но в некоторых из них уже проживают люди, что, естественно, небезопасно для них", - отметил Кабанов.

Ранее сообщалось, что 22 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что правительство региона окажет юридическую и методическую помощь обманутым дольщикам для легализации жилья и получения компенсаций от застройщиков. Власти региона, по его словам, готовы разработать и предложить изменения в федеральное или республиканское законодательство с целью исправления ситуации на рынке недвижимости. По мнению Аксенова, недобросовестные застройщики должны понести уголовное наказание.