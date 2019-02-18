Предложения по ипотеке под ИЖС разработают к концу марта

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать предложения по стимулированию ипотечного кредитования под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) до 25 марта 2019 года, следует из поручений по итогам совещания о развитии производства промышленной продукции, необходимой для обеспечения реализации национального проекта "Жилье и городская среда", опубликованных на сайте кабмина.

"Минфину России, Минпромторгу России, Минстрою России и Минэкономразвития России совместно с Банком России и АО "ДОМ.РФ" представить до 25 марта 2019 года в Правительство Российской Федерации предложения по стимулированию жилищного (ипотечного) кредитования индивидуального жилищного строительства, включая приобретение деревянных домов", - говорится в документе.

Как ранее сообщалось, ипотечное кредитование, по мнению Минстроя России, станет существенным стимулом развития индивидуального жилищного строительства, что в свою очередь может способствовать выполнению задачи нацпроекта "Жилье и городская среда" по ежегодному объему ввода жилья на уровне 120 млн кв. метров с 2024 года.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.