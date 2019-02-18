ЦБ исключил компанию МАКС из списка страховщиков застройщиков

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Банк России исключил страховую компанию МАКС из списка компаний, имеющих право страховать ответственность застройщиков перед дольщиками. Регулятор опубликовал на сайте обновленный список этих компаний, и МАКС в нем отсутствует.

По состоянию на 15 февраля право страховать ответственность застройщиков имеют 10 организаций: страховые компании ВСК (страховщик Urban Group, после краха застройщика прекратила заключать новые договоры по этому виду), "Пари", "Ингосстрах", "АльфаСтрахование", "Абсолют страхование", "РСХБ страхование", "Югория", "ВТБ страхование", "БИН страхование" и некоммерческая организация "Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков". При этом, как сообщалось ранее, фактически занимается этим видом страхования только общество взаимного страхования застройщиков (ОВС): большинство страховщиков перестали заниматься этим видом деятельности после замены механизма страхования на Фонд защиты прав дольщиков.

Исключение из списка означает, что компания не вправе заключать новые договоры страхования ответственности застройщика и увеличивать обязательства по действующим договорам, говорили ранее в ЦБ.

Согласно закону о долевом строительстве, страховщик, имеющий право страховать ответственность застройщиков, должен иметь собственные средства в размере не менее 1 млрд рублей, осуществлять страховую деятельность не менее пяти лет, не иметь предписаний ЦБ о несоблюдении требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности, не иметь решений о временной администрации и решений суда о признании страховщика банкротом и не иметь оснований для санации.

Ранее ЦБ исключил из списка двух крупнейших страховщиков застройщиков, страховавших риски обанкротившегося девелопера Urban Group - "Проминстрах" и "Респект".