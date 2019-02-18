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Более 500 аварийных расселенных домов планируют снести в Вологодской области в 2019 году

Как сообщил глава региона Олег Кувшинников, это позволит области участвовать в следующей программе расселения

ВОЛОГДА, 18 февраля. /ТАСС/. Более 500 расселенных аварийных домов необходимо снести в Вологодской области, что даст возможность участвовать региону в следующей программе и расселить остальные аварийные дома, которые признаны таковыми на 1 января 2017 года. Об этом сообщил губернатор области Олег Кувшинников.

"Предварительно с 1 апреля 2019 года по 1 сентября 2025 года пройдет новая программа расселения аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми на 1 января 2017 года. Потребность в расходах только по Вологодской области составляет 4,2 млрд рублей, для региона определен предельный уровень софинансирования в размере 4%. В связи с большими расходами муниципалитетов эти средства в 4% на софинансирование будут выделены исключительно из областного бюджета, но чтобы принять участие в программе, необходимо снести ранее расселенные аварийные дома, их 529 в области", - сказал Кувшинников на оперативном совещании членов правительства и глав муниципалитетов.

По его словам, лидерами антирейтинга по количеству расселенных, но не снесенных аварийных домов являются Вытегорский, Великоустюгский районы, Вологда. "Муниципалитеты приступят к участию в новой программе [расселения аварийных домов] только в том случае, если до конца 2019 года выполнят программу по сносу домов, которые мы расселили до 2018 года", - сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что аварийный жилищный фонд, признанный таковым после 1 января 2012 года, в Вологодской области составляет почти 210 тыс. кв. м - это более 1 тыс. многоквартирных жилых домов, в которых проживают более 10 тыс. человек. Завершив первую программу в 2017 году, власти переселили в новое жилье 10 тыс. человек из 1139 аварийных домов. Расходы составили 5,5 млрд рублей из областного, местных бюджетов, а также средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Теги
Кувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская область
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