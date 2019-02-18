"Поверочное рабство" для жильцов могут отменить с 2020 года

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по соцполитике планирует в весеннюю сессию разработать законопроект об освобождении россиян от "поверочного рабства", под которым понимается обязанность следить за корректностью показаний счетчиков газа, тепла и воды. Как сообщил ТАСС глава комитета Валерий Рязанский, сенаторы будут стремиться, чтобы новый закон вступил в силу с середины 2020 года - вместе с подобным законом об электрических счетчиках.

Как сказал в начале февраля в интервью "Российской газете" глава Росстандарта Алексей Абрамов, в 2019 году ведомство совместно с Минпромторгом, Минэкономразвития и Минстроем будет инициировать принятие поправок в закон, чтобы освободить население от обязанности проводить поверку счетчиков воды. Тогда же Рязанский заявил, что комитет уже направил в правительство РФ подобный законопроект, который возлагает обязанности по установке, вводу в строй, поверке и замене приборов учета воды, газа, тепловой и электроэнергии на ресурсоснабжающие организации.

По словам сенатора, правительство РФ по согласованию с комитетом по соцполитике направило отрицательный отзыв на этот законопроект, так как в конце 2018 года в российское законодательство уже были внесены изменения в системе учета, контроля и поверки счетчиков электроэнергии. По словам Рязанского, с середины 2020 года эта обязанность официально снимается с жильцов и перекладывается на плечи энергоснабжающих организаций. Как объяснил Рязанский, вопрос изменения законодательства по счетчикам за газ, воду и тепло относится к ведению Минстроя, а не Минэнерго, и требует отдельного законопроекта.

"Я думаю, что этот законопроект появится обязательно в весеннюю сессию, не буду загадывать по срокам [вступления в силу], работу мы ведем. Считаем, что было бы хорошо синхронизировать временные параметры будущего закона и уже принятого, чтобы он тоже вступил в силу с середины 2020 года, мы будем к этому стремиться", - пояснил сенатор.

Он добавил, что сейчас идет работа с Минстроем по данному вопросу. По словам Рязанского, глава министерства Владимир Якушев поддержал и "воспринял с пониманием" предложения комитета переложить обязанность следить за корректностью показаний счетчиков на снабжающие организации. Рязанский не исключил, что процесс освобождения жильцов от "поверочного рабства" по всем видам услуг реализуют с помощью интеллектуальных систем учета.

В декабре 2018 года был принят закон об интеллектуальных счетчиках электроэнергии. Сенаторы после этого обратились к Якушеву с просьбой дать поручение подготовить аналогичное законодательное решение по приборам учета воды и тепла. Интеллектуальные приборы учета электроэнергии отличаются от обычных отсутствием дисплея и возможности вмешиваться в работу счетчика.