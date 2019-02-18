Минстрой обсуждает льготы при переходе на эскроу для крупных проектов застройки

МОСКВА, 18 февраля /ТАСС/. Минстрой России обсуждает льготы для крупных строительных проектов при переходе на проектное финансирование и продажи недвижимости через счета эскроу с 1 июля 2019 года. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства по итогам совещания о критериях завершения строительства по старым правилам.

Ранее Минстрой предложил установить степень строительной готовности для жилых проектов, которые не будут реализовываться по эскроу, на уровне 30%, сообщил журналистам на Российском инвестиционном форуме сообщил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

"Когда строятся крупные микрорайоны, важна не только готовность домов, но и готовность инфраструктуры. Это необходимо, чтобы вынести решение, продолжать ли там продажи по договорам долевого участия или переходить на механизм счетов эскроу. Сейчас мы обсуждаем вопрос о понижающем коэффициенте степени готовности для проектов комплексного освоения", - приводятся в сообщении министерства слова замглавы ведомства Никиты Стасишина.

Критерии завершения строительства жилых домов по старым правилам разрабатываются по поручению президента на Госсовете 12 февраля в Казани, добавил Стасишин. Они включают степень готовности проекта и количество заключенных договоров долевого участия, а также методику определения соответствия критериям. Степень готовности будет складываться из двух факторов - физическая готовность проекта и количество собственных вложенных средств застройщика, отметил он.

С 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны перейти на проектное финансирование жилищного строительства и использование механизма счетов эскроу, за исключением тех, чьи проекты будут соответствовать указанным критериям.