"Известия": банки хотят включить вторичное жилье в льготную ипотеку для семей с детьми

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Ряд крупных банков предлагает распространить на готовую недвижимость льготную ипотеку для семей с несколькими детьми. Об этом во вторник сообщает газета " Известия " со ссылкой на представителей кредитных организаций.

О предложениях по расширению льготной ипотеки изданию рассказали в "Абсолют банке", ВТБ, Райффайзенбанке, Транскапиталбанке (ТКБ), а также в Московском кредитном банке (МКБ). "Абсолют банк" направил в Минфин письмо с соответствующим предложением еще в конце прошлого года, передают "Известия" слова председателя правления финансовой организации Татьяны Ушковой.

ТКБ предложил министерству финансов распространить на готовую недвижимость также льготное рефинансирование существующих кредитов, сообщает газета. В банке также предлагают установить первичный взнос на вторичное жилье в размере 15%, вместо нынешних 20%, сказал "Известиям" глава дирекции ипотечного кредитования ТКБ Вадим Пахаленко.

В пресс-службе Минфина изданию сообщили, что применение предлагаемых мер пока не рассматривается.

Государственная программа выдачи и рефинансирования ипотеки на новостройки со ставкой на уровне 6% годовых семьям, где с 1 января 2018 года родился второй или третий ребенок, вступила в действие с начала прошлого года. Летом она была распространена на семьи с четвертым и последующими детьми.