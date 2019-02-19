Турчак: финансирование проекта по формированию комфортной среды выросло до 40 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 19 февраля. /ТАСС/. Финансирование федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2019 году увеличено почти вдвое - до 40 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак на межрегиональном муниципальном форуме общероссийской общественной организации "Всероссийский Совет местного самоуправления" в Хабаровске.

Национальный проект "Жилье и городская среда" включает в себя федеральный проект "Формирование комфортной городской среды".

"Мы убедились, что проект нашел отклик на местах... Наша задача - чтобы реализация этого проекта продолжалась не только в 2019-м, но и в 2020-м и в 2021 годах. Хочу обратить особое внимание на то, что было увеличено финансирование по этому проекту практически в два раза, более 40 млрд рублей в 2019 году в федеральном бюджете предусмотрено, плюс бюджеты субъектов, плюс бюджеты наших муниципальных образований", - сказал Турчак и уточнил, что также в рамках проекта будет финансироваться благоустройство дворовых территорий, тогда как ранее в первую очередь предлагалось финансировать общественные пространства, парки, скверы.

Турчак отметил, что намерен отстаивать порядок финансирования на 2020 и 2021 годы.

Ранее сообщалось, что всего на исполнение нацпроекта планируется потратить в 2019-2024 годы 1 трлн 66,2 млрд рублей, в том числе 891 млрд рублей из федерального бюджета, 167,8 млрд рублей из консолидированных бюджетов субъектов РФ и 7,4 млрд рублей из внебюджетных источников.