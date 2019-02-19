В Москве прошли первые торги по недвижимости без объявления цены

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Первая сделка по продаже недвижимости без объявления цены состоялась в Москве. Как отмечается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы, всего в департамент по конкурентной политике столицы поступило 45 заявок от покупателей.

"Победителем сделки стала строительная компания из Гусь-Хрустального, которая предложила наивысшую ставку в 1,3 млн рублей. Компания получила в собственность помещение площадью 135 кв. м, находящееся в подвале кирпичного жилого дома в районе Покровское-Стрешнево рядом с метро "Тушинская", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что инвестиционный портал Москвы уже начал принимать заявки на участие в торгах по второму объекту площадью 132 кв. м, расположенному в Пресненском районе столицы.