{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве прошли первые торги по недвижимости без объявления цены

Победитель аукциона получил помещение площадью 135 кв. м за 1,3 млн рублей
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Первая сделка по продаже недвижимости без объявления цены состоялась в Москве. Как отмечается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы, всего в департамент по конкурентной политике столицы поступило 45 заявок от покупателей.

"Победителем сделки стала строительная компания из Гусь-Хрустального, которая предложила наивысшую ставку в 1,3 млн рублей. Компания получила в собственность помещение площадью 135 кв. м, находящееся в подвале кирпичного жилого дома в районе Покровское-Стрешнево рядом с метро "Тушинская", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что инвестиционный портал Москвы уже начал принимать заявки на участие в торгах по второму объекту площадью 132 кв. м, расположенному в Пресненском районе столицы.

Теги
Россия
Правительство порекомендовало освободить целевые взносы садоводств от налога на прибыль
Депутатам также предложено предусмотреть переходный период для вступления в силу новых положений Налогового кодекса
Читать полностью