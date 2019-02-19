Стратегию развития ЖКХ в России скорректируют до конца года с учетом задач нацпроектов

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) будет скорректирована до конца 2019 года, сообщил во вторник журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко по итогам заседания межведомственной рабочей группы по ЖКХ.

Стратегия развития ЖКХ была принята в 2016 году и рассчитана до 2020 года. Мутко пояснил, что обновленный вариант документа, как ожидается, будет действовать до 2024 года - до момента окончания нацпроекта "Жилье и городская среда".

"В течение этого года мы должны будем ее [стратегию развития ЖКХ] доработать и обсудить на всех площадках", - сказал Мутко, добавив, что стратегию необходимо "погрузить показатели из нацпроекта, связанные с расселением, с комфортной городской средой".

Кроме того, в документе будут прописаны меры модернизации коммунальной инфраструктуры, для которой характерны высокая степень износа и в которую пока не готовы вкладываться инвесторы. Также будут скорректированы подходы к управлению многоквартирными домами, применению энергосберегающих технологий и тарифному регулированию.