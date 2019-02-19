Функции заказчика ГИС ЖКХ передадут Минстрою

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Функции заказчика государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ) будут переданы от министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций министерству строительства и ЖКХ. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Виталий Мутко по итогам заседания межведомственной рабочей группы по ЖКХ.

Инфосистема была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании.

"За наполнение инфосистемы должно отвечать профильное ведомство. Мы дали две недели Минстрою и Минсвязи, чтобы они договорились и подготовили предложения в правительство по передаче функций заказчика в Минстрой. Далее - разработать саму идеологию системы и предложения по оператору", - сказал Мутко.

Он отметил, что в настоящее время оператором ГИС ЖКХ выступает "Почта России", после передачи ГИС ЖКХ Минстрою у системы может появиться новый оператор.

"Есть очень много предложений от энергоснабжающих организаций, от банков. Но нужно для начала определиться, насколько мы можем в сферу управления государственной инфосистемой привлекать частный бизнес и строить систему на принципах государственно-частного партнерства, а после этого принять решение о привлечении соинвестора. Либо же мы будем самостоятельно все это содержать, финансировать и вести",- сказал Мутко.

По данным на 13 января 2019 года, в ГИС ЖКХ содержатся сведения о всех управляющих компаниях, 98,7% ТСЖ и ЖСК, 99,5% поставщиков ресурсов и всех профильных органах власти. Кроме того, в системе зарегистрированы 2,8 млн граждан и содержатся данные о 19,8 млн многоквартирных (99,8% от общего числа) и жилых домах (99,3%). Через инфосистему передано 2,5 млрд фактов оплаты услуг ЖКХ.