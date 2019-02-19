Власти Москвы передали 70 нежилых помещений в долевую собственность жителей города

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы передали в долевую собственность жителей города 70 нежилых помещений - чердаков и подвалов - общей площадью более 5 тыс. кв. м, соответствующее распоряжение было принято во вторник на заседании президиума правительства столицы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии по итогам заседания.

"Распоряжение предусматривает передачу 70 нежилых помещений - чердаков и подвалов - из собственности города Москвы в общую долевую собственность жителей 38 многоквартирных домов, расположенных в 8 округах столицы [ЦАО, ЮЗАО, ЗелАО, САО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮАО]. Общая площадь передаваемых помещений составит 5,36 тыс. кв. м", - говорится в материалах мэрии.

Пресс-служба мэрии напоминает, что, согласно Жилищному кодексу РФ, нежилые помещения домов являются общей долевой собственностью владельцев квартир и должны использоваться в интересах жителей. В них не только размещаются инженерные системы домов, но и могут быть организованы места для работы консьержей, созданы места для хранения велосипедов, детских колясок и т. д.

"Однако до принятия Жилищного кодекса множество нежилых помещений в жилых домах по разным причинам были зарегистрированы в собственность города Москвы, что лишило жителей возможности законно использовать принадлежащее им имущество. Последние годы правительство Москвы ведет системную работу по исправлению этой ситуации", - отмечает пресс-служба столичной мэрии.

В сообщении уточняется, что с декабря 2014 года власти Москвы отказались от прав собственности более чем 1 тыс. нежилых помещений общей площадью свыше 100 тыс. кв. м.