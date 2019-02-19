Эксперты: слияние ГК "Эталон" и "Лидер-Инвест" выведет АФК "Система" в топ девелоперов РФ

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Вхождение АФК "Система" в капитал девелоперской группы "Эталон", которая ранее приобрела 51% акций компании "Лидер-Инвест", приведет к появлению на российском рынке жилой недвижимости игрока, претендующего на вхождение в пятерку крупнейших застройщиков, считают эксперты, опрошенные ТАСС.

Ранее во вторник АФК "Система" сообщила о приобретении пакета акций Etalon Group plc в размере 25% у ее основателя и крупнейшего акционера Вячеслава Заренкова и членов его семьи за $226,6 млн. До этого была закрыта сделка по покупке "Эталоном" 51% акций девелопера "Лидер-Инвест", входящего в АФК "Система", за 15,2 млрд рублей.

"В результате этого объединения появится игрок, претендующий на вхождение в топ-5 застройщиков жилья в России. Конечно, игрокам такого масштаба будет проще получать проектное финансирование, его условия будут более привлекательными и выгодными, чем для остальных участников рынка", - считает управляющий партнер международной консалтинговой компании Savills в России Дмитрий Халин.

По словам управляющего партнера компании "Метриум" Марии Литинецкой, суммарный объем текущих проектов объединенного девелопера превысит 1 млн кв. м, что позволит существенно упрочить позиции компании в Едином реестре застройщиков.

"На столичном рынке жилья появится еще один девелопер, общая площадь текущих проектов застройки которого превышает 1 млн кв. м, а точнее - 1,18 млн кв. м. Таким образом, компания "Эталон" поднимется в Едином реестре застройщиков Москвы с восьмого на шестое место, а по России - с десятого на восьмое. Едва ли это приведет к коренному изменению соотношения сил на рынке, но АФК "Система" - новый владелец объединенного девелопера "Эталон" и "Лидер-Инвест" - однозначно укрепит свои позиции в жилищно-строительной отрасли", - считает Литинецкая.

Как сказал ТАСС управляющий партнер международной консалтинговой компании Colliers International в России Владимир Сергунин, создание объединенной девелоперской компании в настоящее время не приведет к изменению соотношения сил на столичном рынке недвижимости. Тем не менее новый девелопер сможет составить конкуренцию лидерам рынка по объемам строительства и ввода жилья. "На рынке Москвы появится еще один мегакрупный игрок: "Эталон" и так был крупным, но после слияния с "Лидер-Инвестом" это будет еще один гигант наподобие компаний ПИК, ЛСР и прочих. Думаю, принципиально на расстановку сил на рынке это не повлияет, но новая компания станет сильнее и значительно расширится масштаб ее деятельности", - рассказал Сергунин.

Синергия объединения

Аналитик SOVA Capital Ltd. Александр Венгранович пояснил, что эти две сделки повышают ликвидность бизнеса "Системы" в сфере недвижимости. "По сути АФК меняют свой контроль в непубличном активе на более ликвидную и качественную компанию. Мне кажется, для "Системы" это большой плюс, потом эту долю, если надо будет, можно будет продать", - пояснил он. Венгранович полагает, что получение АФК доли в Etalon "найдет более полное отражение в рыночной оценке самой "Системы".

В АФК "Система" отмечали, что бизнесы "Лидер-Инвест" и Etalon Group органично дополняют друг друга с точки зрения индустрии, географии присутствия и классов объектов. По мнению аналитика SOVA Capital Ltd., покупка доли в Etalon принесет "Системе" серьезные ключевые компетенции и весомый опыт в девелопменте. "У "Системы" и "Лидер-Инвеста" не было таких компетенций и опыта, им было сложно развивать активы в недвижимости", - уточняет он.

По словам генерального директора Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николая Алексеенко, объединение девелоперов приведет к значительному расширению земельного банка и будет иметь синергетический эффект.

"Покупка "Эталоном" "Лидер-Инвеста" на практике значительно расширяет земельный банк, причем с выходом на довольно интересные площадки внутри столицы. Кроме этого, такая сделка может иметь синергетический эффект: "Эталон" является застройщиком полного цикла, со своими производствами, и такая покупка позволит дозагрузить свободные мощности и направить их на реализацию новых проектов на территории Москвы", - считает Алексеенко.

О компаниях

Группа "Эталон" основана в 1987 году Вячеславом Заренковым. "Эталон" является одной из крупнейших российских девелоперских и строительных компаний, специализируется на рынках недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга. Общий портфель компании на 30 июня 2018 года составлял 4,5 млн кв. м, выручка - 24,6 млрд рублей.

"Лидер-Инвест" - один из крупнейших игроков на московском рынке жилой недвижимости по размеру земельного банка и количеству проектов, доступных для приобретения. Портфель проектов "Лидер-Инвест" включает 31 проект в стадии строительства и проектирования, непроданную жилую недвижимость в восьми завершенных жилых комплексах и коммерческую недвижимость с общей доступной для продажи реализуемой площадью, равной 1,3 млн кв. м. На 1 октября 2018 года стоимость портфеля проектов "Лидер-Инвест", по данным Colliers International, составила 66,6 млрд рублей.