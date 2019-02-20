Путин предложил увеличить налоговые льготы на недвижимость и землю для семей с детьми

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Федеральная льгота по налогу на недвижимое имущество для семей с детьми должна быть увеличена, заявил в ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

О чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году

"Прежде всего, должна быть снижена налоговая нагрузка на семью. Принцип должен быть очень простой: больше детей - ниже налог. Предлагаю увеличить федеральную льготу на налог на недвижимое имущество для многодетных семей, дополнительно освободить от налога по 5 кв. м в квартире и по 7 кв. м в доме на каждого ребенка", - сказал глава государства.

Он добавил, что во многих регионах уже действуют налоговые вычеты по налогам на землю и имущество, "но именно федеральный статус этой льготы гарантирует ее применение повсеместно".

"Регионы прошу предложить дополнительные налоговые меры поддержки семей", - подчеркнул Путин.

Президент также предложил освободить многодетные семьи от налога на земельные участки. "Предлагаю освободить от налога полностью шесть соток и, таким образом, полностью вывести из налогообложения наиболее распространенные по площади земельные участки. Напомню, данную льготу мы уже предусмотрели для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста", - сказал Путин.

Согласно Налоговому кодексу, в настоящее время налоговые льготы распространяются на такие категории недвижимости, как квартира, часть квартиры или комната; жилой дом или его часть; помещения или сооружения, которые, в частности, используются как творческие студии, ателье, библиотеки, негосударственные музеи; хозяйственные сооружения и постройки площадью не более 50 кв. м, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства. Также налоговые льготы распространяются на гаражи и машино-места.---

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