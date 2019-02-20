Государство выделит из бюджета по 450 тыс. рублей многодетным семьям на погашение ипотеки

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Семьи с тремя и более детьми смогут получить льготу из федерального бюджета в 450 тыс. рублей для погашения ипотеки, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

О чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году

"С учетом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране, роста доходов государства, считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок, а именно напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тыс. рублей из ее ипотечного кредита", - сказал глава государства.

Глава государства предложил запустить эту меру "задним числом", с 1 января 2019 года. Для этого необходимо будет провести перерасчет и заложить для этого средства в бюджете текущего года. По оценке российского лидера, в совокупности с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение кредитов по ипотеке, получится сумма свыше 900 тыс. рублей. Путин заметил, что во многих регионах такая сумма является существенной частью стоимости квартиры.

Российский лидер обратил внимание правительства и Госдумы на то, что те, если потребуется, должны будут внести соответствующие коррективы в основной финансовый документ страны. "В 2019 году на это потребуется 26,2 млрд рублей, в 2020 году - 28,6 млрд рублей, в 2021 году - 30,1 млрд рублей", - подсчитал президент. Он добавил, что необходимо предоставить семьям возможность не только покупать готовое жилье, но и строить свой дом на своей земле.