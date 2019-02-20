Государство выделит из бюджета по 450 тыс. рублей многодетным семьям на погашение ипотеки

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Семьи с тремя и более детьми смогут получить льготу из федерального бюджета в 450 тыс. рублей для погашения ипотеки, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
"С учетом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране, роста доходов государства, считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок, а именно напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тыс. рублей из ее ипотечного кредита", - сказал глава государства.
Глава государства предложил запустить эту меру "задним числом", с 1 января 2019 года. Для этого необходимо будет провести перерасчет и заложить для этого средства в бюджете текущего года. По оценке российского лидера, в совокупности с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение кредитов по ипотеке, получится сумма свыше 900 тыс. рублей. Путин заметил, что во многих регионах такая сумма является существенной частью стоимости квартиры.
Российский лидер обратил внимание правительства и Госдумы на то, что те, если потребуется, должны будут внести соответствующие коррективы в основной финансовый документ страны. "В 2019 году на это потребуется 26,2 млрд рублей, в 2020 году - 28,6 млрд рублей, в 2021 году - 30,1 млрд рублей", - подсчитал президент. Он добавил, что необходимо предоставить семьям возможность не только покупать готовое жилье, но и строить свой дом на своей земле.
По словам президента, обновленная программа льготной ипотеки для семей с детьми может охватить 600 тыс. семей
"Да, это потребует дополнительных денег. В 2019 году 7,6 млрд рублей, в 2020 - 21,7 млрд рублей, в 2021 году - 30,6 млрд рублей, но, по оценкам, программа может охватить 600 тыс. семей. Безусловно, надо эти деньги найти, мы знаем, где их взять", - сказал глава государства.
Программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми была запущена в начале 2018 года, напомнил президент. Однако за почти год действия воспользовались программой всего 4,5 тыс. семей, подчеркнул он. "Возникает вопрос - почему? Значит, предложенные условия людям не подходят <…> Сейчас получается, взяли кредит, начали его погашать, и льгота заканчивается, потому что ставка субсидируется первые три или пять лет кредита. Предлагаю установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита", - сказал глава государства.
Программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента Владимира Путина. В июне 2018 года президент также поручил обеспечить 6% ставку по ипотеке для семей при рождении четвертого и последующих детей. Программа предусматривает приобретение квартир на первичном рынке. По условиям программы, государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период. Сейчас льготная ипотека по ставке 6% предоставляется на три-восемь лет в зависимости от числа детей, родившихся во время действия программы, этот порог предлагается снять, сообщал ранее глава Минтруда Максим Топилин.