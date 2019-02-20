Путин призвал кабмин и ЦБ поддержать индивидуальное жилищное строительство

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Правительству России и Центробанку (ЦБ) следует разработать программу поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.
"Необходимо семье дать возможность не только покупать готовое жилье, но и строить свой дом на своей земле. Правительство и ЦБ должны разработать удобные, и главное, доступные финансовые инструменты для поддержки ИЖС, поскольку эта сфера не охвачена сегодня ипотекой", - сказал он.
"Справедливо должен рассчитываться налог на землю. Понятно, что может меняться кадастровая или рыночная стоимость объекта, но сумма налога не должна скакать и непредсказуемо меняться. Мы уже ограничили десятью процентами рост налогового платежа для жилой недвижимости. Предлагаю установить такой же предел и для земельных участков", - сказал глава государства.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать предложения по стимулированию ипотечного кредитования под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) до 25 марта 2019 года.
Как сообщал замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, основной проблемой в сфере ипотечного кредитования строительства индивидуальных домов, что банки не считают возможным использовать земельный участок под ИЖС в качестве залога. При этом ипотечное кредитование, по мнению Минстроя России, станет существенным стимулом развития индивидуального жилищного строительства, что в свою очередь, может способствовать выполнению задачи нацпроекта "Жилье и городская среда" по ежегодному объему ввода жилья на уровне 120 млн кв. метров с 2024 года.
Помимо этого в ноябре 2018 года Медведев поддержал идею разрешить использовать средства материнского капитала на строительство жилых домов на землях, входящих в состав садовых некоммерческих товариществ (СНТ).
Также, как ранее сообщал ТАСС, новый закон о садоводстве 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд" (принят 29 июля 2017 года), вступившее в силу с 1 января 2019 года, предоставил возможность регистрировать дома на землях садоводств как жилые и изменить статус в ЕГРН с категории "нежилое здание - садовый дом" для сезонного проживания в категорию "жилой дом" для круглогодичного проживания с правом прописки. Соответствующая процедура была утверждена правительством РФ в конце декабря 2018 года, то есть теперь закон приближает дома на землях СНТ к постройкам на землях индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
Пока же, как рассказали ТАСС опрошенные финансовые консультанты, большинство банков не выдает ипотечные кредиты под залог недвижимости, если дом зарегистрирован как нежилое здание. Другая проблема - невозможность получить налоговый вычет (возврат НДС для граждан РФ), даже если садовый дом - единственное жилье семьи.