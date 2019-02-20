Путин призвал кабмин и ЦБ поддержать индивидуальное жилищное строительство

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Правительству России и Центробанку (ЦБ) следует разработать программу поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

О чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году

"Необходимо семье дать возможность не только покупать готовое жилье, но и строить свой дом на своей земле. Правительство и ЦБ должны разработать удобные, и главное, доступные финансовые инструменты для поддержки ИЖС, поскольку эта сфера не охвачена сегодня ипотекой", - сказал он.

"Справедливо должен рассчитываться налог на землю. Понятно, что может меняться кадастровая или рыночная стоимость объекта, но сумма налога не должна скакать и непредсказуемо меняться. Мы уже ограничили десятью процентами рост налогового платежа для жилой недвижимости. Предлагаю установить такой же предел и для земельных участков", - сказал глава государства.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать предложения по стимулированию ипотечного кредитования под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) до 25 марта 2019 года.