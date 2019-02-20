Путин предложил снизить налоговую нагрузку на застройщиков при строительстве соцобъектов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил снизить налоговую нагрузку на застройщиков, которые возводят социальные объекты и передают их государству и муниципалитетам. Об этом российский лидер заявил в ежегодном послании Федеральному собранию.

"Сегодня, когда строительные компании передают социальные объекты государству или муниципалитетам, они вынуждены еще и заплатить налог на прибыль и НДС. Нужно освободить застройщиков от этого бремени, имея в виду в том числе и новации в строительной сфере, тем самым стимулируя комплексное развитие наших городов и поселков, когда рядом с жильем есть все необходимое: и поликлиника, и школа, и спортивная площадка", - сказал президент.

Минстрой России реализует программу по стимулированию жилищного строительства в стране. За счет федерального бюджета финансируется создание инженерной и транспортной инфраструктуры, что, в свою очередь, стимулирует жилищное строительство.

В 2019 году федеральную поддержку получат 42 региона на общую сумму 22,5 млрд рублей. В 2018 году объем финансирования стимулирующих программ составил 20 млрд рублей.