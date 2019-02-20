Путин предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, которые лишились дохода

"Предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы, мы недавно говорили об этом в Казани [на заседании президиума Госсовета], - заявил он в послании Федеральному собранию. - То есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода". По словам Путина, это даст возможность заемщикам сохранить единственное жилье, а платежи по кредиту передвинуть на более поздний срок. "Это непростая задача: здесь нужно подумать, как организовать работу так, чтобы и финансовым организациям не навредить, и человека поддержать", - добавил президент.

Путин отметил, что гражданину, взявшему кредит, нужно правильно рассчитывать силы, "но в жизни может случиться все - и потеря работа, и тяжелая болезнь". "И в этой ситуации загонять человека в тупик - последнее дело, да и бессмысленно даже с экономической точки зрения, - уверен глава государства. - Для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии".

Ранее вице-премьер Виталий Мутко заявил, что закон об ипотечных каникулах может быть принят весной 2019 года.

В начале года Банк России предложил предоставлять ипотечные каникулы гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, связанной с потерей работы, несчастным случаем, заболеваниями, которые приводят к временной нетрудоспособности. Согласно разработанному регулятором проекту поправок в закон "О потребительском кредите (займе)", заемщик может обратиться в банк с заявлением о реструктуризации ипотеки, если сумма кредита не превышает 10 млн рублей, а с момента оформления ипотеки прошло более одного года. Также период просрочки по платежу не должен превышать 60 дней подряд. Еще одно обязательное требование - среднемесячный доход семьи, рассчитанный за три месяца, должен снизиться минимум на 30%.