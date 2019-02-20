Греф поддержал идею по продлению льготы по ипотеке для многодетных на весь срок кредита

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф назвал "хорошим шагом" идею по продлению льготы по ипотеке для многодетных семей на весь срок кредита.

Ранее о необходимости продления льготы по ипотеке на весь срок кредита для многодетных заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

"Шестипроцентная ипотека работает, и то, что продлили до конца ипотеки, на весь срок жизненный [ипотеки], это очень хороший шаг. Потому что очень многие молодые семьи не знали перспективу", - сказал Греф журналистам.

Льготная ипотека для многодетных

Программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента Владимира Путина. В июне 2018 года президент также поручил обеспечить 6%-ную ставку по ипотеке для семей при рождении четвертого и последующих детей. Программа предусматривает приобретение квартир на первичном рынке. По условиям программы, государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период.

Сейчас льготная ипотека по ставке 6% предоставляется на три-восемь лет в зависимости от числа детей, родившихся во время действия программы, этот порог предлагается снять, сообщал ранее глава Минтруда Максим Топилин.