Топилин: средства на погашение ипотеки по 450 тыс. руб. многодетным семьям есть в бюджете

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Финансирование предлагаемой меры поддержки, связанной с выделением 450 тыс. рублей на погашение ипотеки для семей с тремя и более детьми, предусмотрены в бюджете. Об этом сообщил ТАСС в среду глава Минтруда РФ Максим Топилин.

"Конечно же, [средств] хватит. Президент сказал, что в бюджете все будет предусмотрено, все будет предусмотрено в корректировках. Сейчас будем готовить соответствующие законопроекты, где-то проекты постановления", - сказал Топилин.

В среду президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию сообщил о расширении мер господдержки семей с детьми. В частности, он сообщил, что семьи с тремя и более детьми смогут получить льготу из федерального бюджета (450 тыс. рублей) для погашения ипотеки.