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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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Топилин: средства на погашение ипотеки по 450 тыс. руб. многодетным семьям есть в бюджете

Ранее президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию сообщил о расширении мер господдержки семей с детьми

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Финансирование предлагаемой меры поддержки, связанной с выделением 450 тыс. рублей на погашение ипотеки для семей с тремя и более детьми, предусмотрены в бюджете. Об этом сообщил ТАСС в среду глава Минтруда РФ Максим Топилин.

"Конечно же, [средств] хватит. Президент сказал, что в бюджете все будет предусмотрено, все будет предусмотрено в корректировках. Сейчас будем готовить соответствующие законопроекты, где-то проекты постановления", - сказал Топилин.

В среду президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию сообщил о расширении мер господдержки семей с детьми. В частности, он сообщил, что семьи с тремя и более детьми смогут получить льготу из федерального бюджета (450 тыс. рублей) для погашения ипотеки.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТопилин, Максим АнатольевичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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