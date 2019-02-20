В "Единой России" считают, что ипотечные каникулы должны касаться обманутых дольщиков

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Ипотечные каникулы для граждан, временно потерявших доход и не способных продолжать выплаты, должны распространяться и на обманутых дольщиков. Такое мнение высказал в среду руководитель рабочей группы президиума генсовета "Единой России" по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский, слова которого приводит пресс-служба партии.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, которые временно лишились дохода и не могут продолжить выплаты.

"Идея о введении ипотечных каникул ранее обсуждалась на площадке нашей рабочей группы с привлечением заинтересованных в этом дольщиков, в результате нам стало ясно, что вопрос о введении ипотечных каникул следует рассматривать комплексно. С одной стороны, как сегодня сказал президент, они должны коснуться тех, кто остался без дохода, а с другой - и тех, кого обманул застройщик", - сказал Якубовский.

По словам парламентария, любые инициативы, направленные на поддержку людей, вложивших средства в приобретение жилья с помощью ипотеки, "найдут поддержку в широких слоях общества и создадут дополнительные ориентиры для работы институтов государственной власти, в компетенцию которых входит решение проблемы дольщиков".

Якубовский также отметил, что перечень тех, кому данная льгота призвана помочь, требует уточнения, и "рабочая группа возьмется за решение задачи по конкретизации этого перечня, а при необходимости подготовит поправки в соответствующие разделы федерального законодательства".