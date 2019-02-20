Эксперты: предложения президента по ипотеке существенно поддержат российские семьи

В ходе послания глава государства сделал ряд важных заявлений о развитии жилищной сферы в контексте поддержки российских семей. Так, семьи с тремя и более детьми смогут получить льготу из федерального бюджета в 450 тыс. рублей для погашения ипотеки, отметил президент. Кроме того, льгота по ипотечной ставке для семей с детьми в размере 6% годовых должна стать бессрочной, в итоге программа может охватить 600 тыс. семей, полагает он.

Также Путин предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, которые лишились дохода, и создать программу поддержки ипотечного кредитования частных домов. Кроме того, президент выступил за то, что налоговые льготы на недвижимость и землю для семей с детьми должны увеличиться.

"Распространение субсидирования ставки на весь период льготного ипотечного кредитования, а также выплата 450 тыс. рублей для оплаты части ипотечного кредита, не только окажут позитивное влияние на социально-демографические показатели в ближайшие годы, но и поддержат активный спрос на рынке жилищного строительства, особенно это касается регионов", - заявил директор аналитического департамента Рейтингового агентства строительного комплекса Федор Выломов.

Предложения президента поддержат, в первую очередь, региональные рынки, согласна Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум", участник партнерской сети CBRE. "Что касается прямой субсидии в 450 тыс. рублей для всех многодетных семей с ипотекой, то это хорошая инициатива, которая позволит повысить их интерес к программе. В некоторых регионах эта сумма позволит покрыть порядка 20% стоимости двухкомнатных квартир, которые чаще всего и приобретают в ипотеку такие семьи", - сказала она.

"Семейная ипотека"

Продление льготы по ипотечной ставке на весь срок кредита для семей с детьми - это важнейшая правка к программе, отметил руководитель аналитического центра "Русипотека" Сергей Гордейко. "Программа была слабо востребована. Люди боялись роста платежа после льготного периода", - пояснил он.

Предложения о расширении действия программы поддержки ипотеки для многодетных семей уже озвучивались и ранее, однако, для того чтобы ипотека для многодетных семей реально охватила 600 тыс. многодетных семей, необходимо расширить ее действие на вторичный рынок жилья, сказала, в свою очередь, Литинецкая. "Сейчас в программе участвует только первичное жилье, молодой семье с маленькими детьми надо где-то жить пока не будет построен дом, а потом делать ремонт", - добавил Гордейко.

Однако, именно сочетание льготной ставки на весь срок кредита и федеральной субсидии дадут синергетический эффект, полагает Рустам Арсланов, директор по продажам ГК "Гранель". "По нашему опыту программа ипотеки для многодетных семей не пользовалась спросом ввиду того, что у большинства таких семей не было денег даже на первоначальный взнос, а 450 тыс. рублей является существенным вкладом государства в помощи приобретения жилья, особенно в регионах", - отметил он.

"Ипотечные каникулы" дадут чувство защищенности

Другое предложение президента об введении возможности взять "ипотечные каникулы", если семья попадет в сложную жизненную ситуацию, имеет небольшое практическое применение, но важно с точки зрения благоприятного климата для заемщиков, также отметили эксперты.

"Банки и так имеют продукты реструктуризации. Важно другое - психология и осознание, что человека не бросят [в сложной ситуации]. Это позволит вовлечь в ипотеку сомневающихся", - сказал Гордейко. При этом возможность взять ипотечные каникулы вкупе с запуском механизма эскроу-счетов, застрахованных государством, должны сформировать у молодых семей чувство защищенности и уверенности при принятии ключевого решения о приобретении жилья, добавил, в свою очередь, Выломов.

Больше детей - меньше налоги

Еще одно предложение президента - о смягчении имущественного налога для многодетных семей - действительно поможет снизить финансовую нагрузку на них, отметила Литинецкая. "В ближайшие годы завершается период сниженных коэффициентов по имущественному налогу, и полная нагрузка может серьезно обременить бюджеты многодетных семей", - продолжила она. Впрочем, эти льготы не станут стимулом для приобретения новой недвижимости, но улучшат существующую ситуацию для семей, указывает эксперт.

Сейчас местные власти имеют право ввести любые льготы по налогу на имущество для многодетных детей, но эти льготы не имеют единого федерального статуса. Так, в Рязани семьи с тремя и более детьми полностью освобождаются от уплаты налога на имущество, причем по одному объекту каждого вида (на квартиру, гараж, участок и т.п.). В Саратовской области такие же семьи освобождаются от налога на земельные участки площадью до 1 тыс. кв. м, заключила Литинецкая.