Власти Ленобласти добавят к федеральной субсидии на ипотеку многодетным 150 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области к 450 тыс. рублей федеральной субсидии на погашение ипотечного кредита многодетным семьям добавят 150 тыс. рублей. Об этом сообщил в среду губернатор региона Александр Дрозденко в своем аккаунте в Instagram.

Президент РФ Владимир Путин в среду в своем послании Федеральному собранию сообщил о расширении мер господдержки семей с детьми. В частности, он сообщил, что семьи с тремя и более детьми смогут получить субсидию из федерального бюджета в сумме 450 тыс. рублей для погашения ипотеки. Путин предложил запустить эту меру "задним числом", с 1 января 2019 года. По его оценке, если сложить с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение ипотечных кредитов, получится сумма свыше 900 тыс. рублей.

"При рождении третьего ребенка добавляем к федеральной субсидии на погашение ипотеки еще 150 тыс. рублей. В сумме будет 600 тыс. рублей", - написал Дрозденко, добавив, что регион также будет субсидировать ипотечную ставку многодетным семьям - бюджет Ленинградской области будет выделять финансирование на снижение ставки до 4% с 6%, которая предусмотрена действующей программой.

Программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента. По его словам, программа может охватить 600 тыс. семей.