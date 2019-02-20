Власти Ленобласти добавят к федеральной субсидии на ипотеку многодетным 150 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области к 450 тыс. рублей федеральной субсидии на погашение ипотечного кредита многодетным семьям добавят 150 тыс. рублей. Об этом сообщил в среду губернатор региона Александр Дрозденко в своем аккаунте в Instagram.
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Делом поддержим инициативы президента России Владимира Путина: - дополнительно субсидируем ставку ипотеки для многодетных ещё на 2 процента. То есть в сумме с федеральным бюджетом снижаем до 4 процентов - при рождении третьего ребенка добавляем к федеральной субсидии на погашение ипотеки ещё 150 тысяч рублей. В сумме будет 600. - от земельного налога освобождаем участки многодетных площадью не 6, а 12 соток - дифференцируем выплаты при рождении детей: 30 - на первого, 40- на второго, 50 - на третьего и последующих детей. Отдельно возьмём обязательство по экологии. До начала 2021 года закроем в 30 км зоне Спб все старые полигоны. Новые полигоны будем открывать с двухкратным запасом экологических норм , в том числе и по расстоянию от населенных пунктов. #послание #дрозденко #ленобласть #россия #семья #президентроссии
Президент РФ Владимир Путин в среду в своем послании Федеральному собранию сообщил о расширении мер господдержки семей с детьми. В частности, он сообщил, что семьи с тремя и более детьми смогут получить субсидию из федерального бюджета в сумме 450 тыс. рублей для погашения ипотеки. Путин предложил запустить эту меру "задним числом", с 1 января 2019 года. По его оценке, если сложить с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение ипотечных кредитов, получится сумма свыше 900 тыс. рублей.
"При рождении третьего ребенка добавляем к федеральной субсидии на погашение ипотеки еще 150 тыс. рублей. В сумме будет 600 тыс. рублей", - написал Дрозденко, добавив, что регион также будет субсидировать ипотечную ставку многодетным семьям - бюджет Ленинградской области будет выделять финансирование на снижение ставки до 4% с 6%, которая предусмотрена действующей программой.
Программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента. По его словам, программа может охватить 600 тыс. семей.