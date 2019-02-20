Слияние девелоперов "Эталон" и "Лидер-Инвест" не повлияет на сроки строительства домов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Процесс вхождения АФК "Система" в капитал девелоперской группы "Эталон", которая ранее приобрела 51% акций компании "Лидер-Инвест", не отразится на сроках строительства домов обеих компаний. Об этом сообщили ТАСС в компании "Эталон".

"Интеграция, как таковая, не повлияет на сроки строительства объектов Группы "Эталон" и "Лидер-Инвеста", в которых открыты продажи", - говорится в сообщении. Группа "Эталон" намерена завершить интеграцию "Лидер-Инвеста" в третьем квартале 2019 года, также говорится в ответе.

По данным Единого реестра застройщиков, у "Этанола" в стадии строительства находятся 964 тыс. кв. м жилья в 13 жилых комплексах в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. У "Лидер-Инвеста" строятся 16 жилых комплексов общей площадью 204 тыс. кв. м, также следует из реестра.

"Группа "Эталон" за почти 32 года работы на рынке недвижимости ввела в эксплуатацию 6,3 млн кв. м, при этом все дома компании были сданы в срок. Мы надеемся, что накопленный опыт, вертикально-интегрированная структура и применяемые компанией технологии, в том числе BIM, позволят применять такой же подход на объектах "Лидер-Инвест", - заявили в компании.

Ранее АФК "Система" сообщила о приобретении пакета акций Etalon Group plc в размере 25% у ее основателя и крупнейшего акционера Вячеслава Заренкова и членов его семьи за $226,6 млн. До этого была закрыта сделка по покупке "Эталоном" 51% акций девелопера "Лидер-Инвест", входящего в АФК "Система", за 15,2 млрд рублей.