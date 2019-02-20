Эксперты: слияние девелоперов жилья станет трендом из-за перехода на эскроу

19 февраля АФК "Система" вошла в капитал девелоперской группы "Эталон", выкупив 25% акций у семьи основателя застройщика Вячеслава Заренкова. Ранее в этот же день "Эталон" купил 51% акций входящего в "Систему" московского девелопера "Лидер-Инвест". В результате объединения бизнесов, как писал ТАСС, на рынке появится застройщик, претендующий на вхождение в пятерку крупнейших в России.

"Сделка между "Эталоном" и "Лидер-Инвестом" - это действительно одно из проявлений тенденции к укрупнению девелоперских компаний и концентрации строительства. В новых условиях работы с банковским кредитом более сильные позиции будут у крупных и опытных застройщиков, а не у малых компаний", - считает управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.

C 1 июля 2019 года застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан будут храниться на счетах эскроу, раскрыть которые застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию; строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Чтобы получить кредит, проект должен будет соответствовать требованиям кредитных организаций. По мнению управляющего партнера международной консалтинговой компании Savills в России Дмитрия Халина, у небольших компаний шансов получить проектное финансирование будет меньше, чем у крупных, поэтому рынок ждет волна слияний и поглощений.

"Думаю, что с окончательным переходом на эскроу-счета нас ждет волна подобных объединений и поглощений. Ведь совершенно очевидно, что небольшие игроки девелоперского рынка, которые сегодня не попадают в первую сотню компаний по объему возводимого жилья, столкнутся с неразрешимыми проблемами по получению проектного финансирования. Либо его условия будут настолько жесткими, что вести стройку будет просто невыгодно", - сказал Халин.

По мнению генерального директора Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николая Алексеенко, предстоящий переход на проектное финансирование также приведет к тому, что наряду со слияниями и поглощениями появится тренд на смену специализации небольших строительных компаний. "Каждый застройщик в ближайшее время должен реально оценить свои силы и квалификации. В случае наличия технической базы и соответствующих специалистов вполне вероятен исход, при котором застройщик малого размера просто перейдет на уровень подрядчика более крупного девелопера", - резюмировал Алексеенко.