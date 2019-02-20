Эксперт: отмена налогов на передачу соцобъектов упростит переход застройщиков на эскроу

Ранее в среду президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости освободить от уплаты налогов на прибыль и добавленную стоимость застройщиков, которые возводят и безвозмездно передают социальные объекты государству и муниципалитетам.

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Снижение налоговой нагрузки на застройщиков, которые безвозмездно передают муниципалитетам социальные объекты, приведет к снижению финансовой нагрузки на компании и, как следствие, упростит переход на проектное финансирование. Об этом ТАСС сообщил общественный омбудсмен по строительству Дмитрий Котровский.

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"Минстрой России обозначил "красную зону" застройщиков, которые не смогут получить проектное финансирование в соответствии с новыми положениями законодательства. Одной из категорий этой зоны являются проекты с низкой маржинальностью, когда цена продажи практически равна себестоимости возводимого квадратного метра. Благодаря отмене налога при безвозмездной передаче социальных объектов на баланс муниципалитета, застройщик получает возможность улучшить финансовые показатели проекта и быстрее перейти на новый банковский продукт", - считает Котровский.

С этим мнением согласен финансовый директор девелоперской компании "Талан" Евгений Романенко - по его словам, снижение налоговой нагрузки также позволит предотвратить рост цен на жилье при переходе на проектное финансирование. "Освобождение от НДС может снизить бюджет проекта на 13%. Это важная мера поддержки в условиях перехода на эскроу. Она может удержать и рост цен, который неизбежен при переходе на новое законодательство", - сказал Романенко ТАСС.

При этом он добавил, что налоговые льготы должны распространяться на всех участников процесса строительства, в том числе на исполнителей, генподрядчиков и субподрядные организации.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.