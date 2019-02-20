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Эксперт: отмена налогов на передачу соцобъектов упростит переход застройщиков на эскроу

Снижение налоговой нагрузки также позволит предотвратить рост цен на жилье при переходе на проектное финансирование, уверен финансовый директор девелоперской компании "Талан" Евгений Романенко

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Снижение налоговой нагрузки на застройщиков, которые безвозмездно передают муниципалитетам социальные объекты, приведет к снижению финансовой нагрузки на компании и, как следствие, упростит переход на проектное финансирование. Об этом ТАСС сообщил общественный омбудсмен по строительству Дмитрий Котровский.

Ранее в среду президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости освободить от уплаты налогов на прибыль и добавленную стоимость застройщиков, которые возводят и безвозмездно передают социальные объекты государству и муниципалитетам.

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"Минстрой России обозначил "красную зону" застройщиков, которые не смогут получить проектное финансирование в соответствии с новыми положениями законодательства. Одной из категорий этой зоны являются проекты с низкой маржинальностью, когда цена продажи практически равна себестоимости возводимого квадратного метра. Благодаря отмене налога при безвозмездной передаче социальных объектов на баланс муниципалитета, застройщик получает возможность улучшить финансовые показатели проекта и быстрее перейти на новый банковский продукт", - считает Котровский.

С этим мнением согласен финансовый директор девелоперской компании "Талан" Евгений Романенко - по его словам, снижение налоговой нагрузки также позволит предотвратить рост цен на жилье при переходе на проектное финансирование. "Освобождение от НДС может снизить бюджет проекта на 13%. Это важная мера поддержки в условиях перехода на эскроу. Она может удержать и рост цен, который неизбежен при переходе на новое законодательство", - сказал Романенко ТАСС.

При этом он добавил, что налоговые льготы должны распространяться на всех участников процесса строительства, в том числе на исполнителей, генподрядчиков и субподрядные организации.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.

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