В Госдуме считают, что ипотечные каникулы следует распространить на обманутых дольщиков

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по собственности, природным ресурсам и земельным отношениям Николай Николаев высказал мнение, что практику ипотечных каникул следует распространить на обманутых дольщиков, которые продолжают выплачивать ипотеку за квартиры в долгостроях.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, которые временно лишились дохода и не могут продолжить выплаты.

"Конечно, тема обманутых дольщиков, которые покупали жилье за счет ипотечного кредита, - очень острая, не раз обсуждалась на площадке нашей рабочей группы по защите прав граждан - участников долевого строительства. Нам, конечно, надо обсудить с правительством и Банком России возможность распространения ипотечных каникул на этих людей", - сказал Николаев.

В настоящее время в России насчитывается 2006 строящихся домов, признанных проблемными, из них порядка 1352 - это дома, где привлекались средства граждан через договоры долевого участия, ранее сообщал в интервью ТАСС замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.