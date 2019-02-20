Критерии признания домов аварийными уточнят в РФ до конца 2019 года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Критерии, согласно которым жилые дома будут признаваться аварийными, будут уточнены до конца 2019 года, следует из паспорта национального проекта "Жилье и городская среда", опубликованного в среду на сайте правительства РФ.

"Уточнены критерии признания многоквартирных домов аварийными (принят соответствующий акт правительства РФ). Срок реализации - 31 декабря 2019 года", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Минстрой России занимается разработкой критериев, по которым жилые дома могут быть отнесены к аварийным и подлежать сносу или реконструкции. В проекте соответствующего постановления правительства говорится, что к таким критериям относятся аварийное техническое состояние несущих строительных конструкций или здания в целом, создающее опасность обрушения, а также наличие кренов, которые могут вызвать потерю устойчивости здания. Дома с высокой степенью износа, но не отвечающие критериям аварийности, предлагается относить к ветхим. В настоящее время такое понятие в законодательстве отсутствует.

К ключевым задачам национального проекта относится устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. В паспорте нацпроекта говорится, что к началу 2024 года объем расселяемого фонда должен на 30% превышать объем жилья, признаваемого аварийным.

Всего до 2024 года, согласно национальному проекту, планируется расселить 530,9 тыс. человек из аварийного фонда площадью 9,54 млн кв. м. Объемы расселения и количество граждан могут быть уточнены по результатам реализации программ расселения за период с 2019 по 2021 год включительно, указано в документе.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.