Минстрой проработает вопрос об ипотечных каникулах совместно с Минфином и ЦБ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Минстрой России проработает вопрос о предоставлении ипотечных каникул заемщикам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, совместно с Минфином, Центробанком, ДОМ.РФ и другими заинтересованными органами исполнительной власти. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя со ссылкой на главу министерства Владимира Якушева.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, которые временно лишились дохода и не могут продолжить выплаты.

"Предложения главы государства о предоставлении ипотечных каникул гражданам, которые лишились дохода в силу потери работы, болезни или иных обстоятельств, путем предоставления отсрочки по платежам, возможности увеличения срока кредитования либо установления льготного периода в погашении основного долга с уменьшением ежемесячных платежей, будет проработано совместно с Минфином, ЦБ РФ, ДОМ.РФ и другими заинтересованными ФОИВами", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в начале года Банк России предложил предоставлять ипотечные каникулы гражданам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации - потеря работы, несчастный случай, заболевания, которые приводят к временной нетрудоспособности. Согласно разработанному регулятором проекту поправок в закон "О потребительском кредите (займе)", заемщик может обратиться в банк с заявлением о реструктуризации ипотеки, если сумма займа не превышает 10 млн рублей, а с момента оформления ипотеки прошло более одного года. Также период просрочки по платежу не должен превышать 60 дней подряд. Еще одно обязательное требование - среднемесячный доход семьи, рассчитанный за три месяца, должен снизиться минимум на 30%.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко сообщал, что закон об ипотечных каникулах может быть принят весной 2019 года.