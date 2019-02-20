Более 4 млн семей в России в 2024 году смогут купить квартиры

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Более 4 млн российских семей в 2024 году смогут купить квартиры, следует из паспорта национального проекта "Жилье и городская среда", опубликованного в среду на сайте правительства РФ.

В документе говорится, что в 2024 году будет достигнута национальная цель по улучшению жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно.

"Приобретут жилье на вторичном рынке или зарегистрируют права собственности на квартиры, приобретенные ранее на этапе строительства, в том числе с ипотекой, 4,07 млн [семей], построят индивидуальные жилые дома 0,28 млн [семей], получат квартиры по договорам социального найма 0,07 млн [семей]", - уточняется в паспорте нацпроекта.

Также в документе говорится, что 30 тыс. семей заключат договоры аренды квартир на срок не менее года, 100 тыс. семей переедут из аварийного жилья. Иными методами, в том числе за счет проведения капитального ремонта, жилищные условия улучшат еще 490 тыс. семей, следует из паспорта нацпроекта.

В документе также уточняется, что обеспечение национальной цели возможно "при условии устойчивого роста реальных доходов граждан, обеспечения темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической ситуации, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%".

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превысит 1 трлн рублей.