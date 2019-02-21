Минстрой предложил проводить всероссийский конкурс благоустройства раз в три года

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 21 февраля. /ТАСС/. Минстрой России предложил втрое сократить частоту проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, при этом выбирать победителей сразу на три года вперед. Об этом сообщил глава министерства Владимир Якушев.

"Мы сконцентрируем усилия, чтобы объявлять конкурс не на один год, а на три года вперед... Эта новелла на сегодняшний день готовится Минстроем", - сказал он, выступая на семинаре по вопросам проведения конкурса.

В 2019 году конкурс пройдет по старой системе, а в 2020 году победителей выберут на три года вперед, продолжил министр.

"Мы объявим конкурс сразу же на 2020, 2021, 2022 годы и объявим победителей на три года. И субъекты будут знать, например, что они победители 2022 года у них будет возможность более качественно принять финансирование", - добавил глава Минстроя. Конкурс предусматривает финансирование лучших проектов в размере 5 млрд рублей в год в рамках мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда", указал Якушев.

Из других изменений в правилах проведения конкурса министр назвал прием заявок в электронном виде и повышение уровня принятия решений о победителях - в 2019 году лучшие проекты будут отбираться на уровне правительственной комиссии. Минстрой ожидает, что в 2019 году число заявок вдвое превысит уровень прошлого года и составит около 900 проектов из малых и исторических городов. Итоги первого конкурса благоустройства малых городов были подведены в 2018 году, его победители получили 5 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию лучших проектов благоустройства.

Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", до конца 2024 года в малых городах и исторических поселениях будет реализовано почти 500 проектов победителей конкурса.