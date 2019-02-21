Эксперты: стоимость ипотечных квартир в Москве и области за год выросла на 10%

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Средняя стоимость квартиры, купленной в ипотеку в Москве и Подмосковье, выросла на 10% в 2018 году по сравнению с 2017 годом, говорится в обзоре портала по продаже и аренде недвижимости ЦИАН.

"В прошедшем году покупатели отдавали предпочтение двухкомнатным квартирам, средняя площадь лота, взятого в кредит в Московском регионе в 2018 году, составляет 51,5 кв. м, за год показатель вырос на 2%. При этом средняя стоимость "ипотечного" жилья выросла на 10%: с 5,75 до 6,35 млн рублей", - говорится в обзоре.

Доля ипотечных сделок на рынке Московского региона увеличилась, по данным ЦИАН, за год на шесть процентных пунктов, до 56%. Средний срок, на который заемщики берут ипотеку, составил 16,4 года, что на 5% больше, чем годом ранее. Аналитики ЦИАН также отметили, что 76% ипотечных сделок в Московском регионе пришлось на три банка - Сбербанк, ВТБ и "Возрождение".

Как отмечается в обзоре, в Санкт-Петербурге также зафиксирован рост числа ипотечных сделок (на три процентных пункта, до 53% от общего числа сделок) и средней стоимости купленной в кредит квартиры. "Средняя площадь жилья, взятого в кредит, составила 42,2 кв. м., за год показатель вырос на 1%. При этом средняя стоимость "ипотечного" лота выросла на 8%: с 3,66 до 3,96 млн рублей", - говорится в исследовании.

В ТОП-3 банков, предоставляющих жилищные кредиты в Санкт-Петербурге, входят Сбербанк, ВТБ и "Банк Санкт- Петербург". Суммарно на их долю пришлось 76% ипотечных сделок в регионе.

ЦИАН является базой объявлений о продаже и аренде недвижимости, в которой содержится информация о 2 млн объектов на территории России.