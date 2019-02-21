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Объем строительства жилья в Пензенской области в 2019 году планируется увеличить на 40%

Министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев одной из основных проблем для застройщиков назвал обеспечение участков инженерной и социальной инфраструктурой

ПЕНЗА, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Пензенской области в 2019 году планируют увеличить объем строительства жилья в регионе до 985 тыс. кв. м, что на 40% выше показателя 2018 года. Об этом сообщил в четверг министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев на совещании с застройщиками.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в регионе ввели 668 тыс. кв. м. В 2019 году планировалось незначительное увеличение - до 700 тыс. кв. м.

"В этом году поставлена задача, и мы подписали с Минстроем РФ программу по вводу 985 тыс. кв. м. Задача архисложная, поскольку даже в самый благоприятный 2015 год мы 930 тыс. кв. м ввели", - сказал Гришаев.

По словам Гришаева, одной из главных проблем для застройщиков в регионе сейчас является обеспечение участков инженерной и социальной инфраструктурой. Работа в этом направлении будет финансироваться из областного и местного бюджетов, добавил министр.

Ранее сообщалось, что власти Пензенской области намерены увеличить объем строительства в регионе к 2024 году в два раза - до 1,3 млн кв. м.

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