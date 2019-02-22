Власти Карелии опровергли информацию о неисполнении программы расселения жилья

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 февраля. /ТАСС/. Обязательства в рамках программы расселения аварийного жилья в Карелии выполнены полностью, итоговый отчет будет отправлен в Фонд ЖКХ до 1 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе республиканского правительства.

Ранее в пятницу председатель Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин на совещании в приморском городе Находка сказал, что программу не исполнили Приморский край, Московская и Иркутская области, Республика Тыва, Забайкальский край и Карелия.

"В настоящее время все мероприятия программы завершены в полном объеме с учетом расселения ранее не учтенных квадратных метров аварийного жилищного фонда", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, итоговые отчеты будут направлены карельским минстроем в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в установленный срок - до 1 апреля 2019 года.

Регион не успел выполнить программу до 1 сентября 2017 года, так как было выявлено 24 тыс. кв. м ранее не учтенного аварийного жилья. Она была продлена до 2018 года. 18 января 2019 года глава Карелии Артур Парфенчиков на заседании правительства сказал, что в декабре 2018 года регион завершил программу по переселению из аварийного жилья. За год было расселено более 55 тыс. кв. м. Такого объема ранее не было, уточнил он.

По данным карельского минстроя, за пять лет в республике было расселено более 143 тыс. кв. м. аварийного жилья и 8,5 тыс. человек. Власти Карелии сформировали заявку на участие в новой федеральной программе расселения жилья.