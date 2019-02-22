Аксаков предложил временно снизить требования к рейтингам банков для счетов эскроу до ВВ+

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предлагает снизить на два года рейтинговые требования для банков, открывающих счета эскроу, до "ВВ+". Такое предложение депутат озвучил на круглом столе в Госдуме.

"Здесь важно, чтобы региональные банки активнее вовлекались в процесс, и надо быстрее менять требования по рейтингам <…> Я бы ступенчато сделал: на определенный период времени "ВВ+", - сказал Аксаков.

По словам парламентария, такое требование к рейтингам банков можно установить на два года. "А через два года, скажем, повысить рейтинговые требования. Чтобы мы большее количество банков вовлекли в этот процесс, особенно для малых городов", - сказал Аксаков.

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов (такая возможность появилась с 1 июля 2018 года). По этой схеме дольщики передают средства не девелоперу, а банку, который замораживает деньги до тех пор, пока застройщик не выполнит обязательства по сдаче объекта. Финансировать проекты застройщики будут с помощью банковских кредитов.

Средства граждан для хранения могут привлекать только банки с высоким кредитным рейтингом, этому требованию соответствуют порядка 50 российских банков.

В конце 2018 года правительство разработало проект постановления, согласно которому рейтинговые требования для банков, открывающих счета эскроу для финансирования строительства, будут снижены. Новым требованием для банка, где смогут открываться такие счета, станет наличие рейтинга не ниже "BBB-". Сейчас минимальный рейтинг - "A-".