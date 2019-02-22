Минстрой осуществляет мониторинг ситуации со сносом самостроя в Краснодарском крае

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Минстрой России следит за ситуацией со сносом самовольных построек в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщил замглавы ведомства Никита Стасишин.

"Минстрой России следит за ситуацией с самовольными постройками, в том числе в Краснодарском крае. Власти регионов должны максимально включится в решение этих вопросов и не допустить, чтобы люди остались без жилья", - сказал Стасишин.

Ранее СМИ сообщали, что в Сочи власти санкционировали снос 600 самовольных построек, в их числе оказались многоквартирные дома.

Как пояснили в пресс-службе Минстроя, точной статистики по числу долгостроев в настоящее время нет. В 2018 году были внесены изменения в Гражданский и Градостроительный кодексы и другие нормативные акты, которые установили алгоритм взаимодействия органов государственной и муниципальной власти по выявлению таких объектов, были определены ответственные за принятие решений по выявленным объектам самостроя.

В ведомстве также отметили, что собственник может самостоятельно привести объект в соответствие с установленными требованиями, либо снести объект. Органом местного самоуправления или судом может быть принято решение о понуждении собственника к таким действиям.

О самострое в Краснодарском крае

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что около 30% жителей Кубани, приобретавших ранее квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях. По итогам 2018 года были снесены 372 объекта, в том числе 101 в Краснодаре и 152 в Сочи. С 2016 года самовольное строительство в крае перестало носить массовый характер. В 2016 году суды на Кубани вынесли 144 решения о принудительном сносе незаконно возведенных объектов на территории региона.

В 2006 году в реестре самостроев было зафиксировано 7416 объектов, в период с 2016 по 2018 годы этот показатель не превышает 1700 объектов. Как сообщалось ранее в феврале, специалисты приступили к сносу 54 объектов строительства в Сочи, которые признаны судами незаконными постройками.