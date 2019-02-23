Более тысячи семей военнослужащих Петербурга получат жилищные субсидии на 6,2 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 февраля. /ТАСС/. Более тысячи семей военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) из Санкт-Петербурга получат сертификаты на жилищные субсидии на сумму 6,2 млрд рублей в первом полугодии 2019 года. Средний размер выплаты на семью из трех человек составит около 5,4 млн рублей, сообщили в субботу в пресс-службе ЗВО.

В отдельных случаях размер субсидии может быть выше в несколько раз в зависимости от выслуги лет и состава семьи военнослужащего. "Всего в первом полугодии 2019 года более тысячи семей военнослужащих ЗВО смогут переехать в новые квартиры благодаря реализации жилищных субсидий общей суммой в 6,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В субботу в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония вручения военнослужащим ЗВО сертификатов на жилищные субсидии. В частности, сертификаты получили несколько военнослужащих с многодетными семьями. Среди них офицер, в семье которого воспитываются четверо детей, он получил жилищную субсидию в размере 12 млн рублей, другой офицер, в семье которого воспитываются трое детей, получил сертификат на 11 млн рублей.

Жилищные субсидии - форма обеспечения жильем, введенная в 2014 году, которая позволяет военнослужащему на свое усмотрение приобрести в собственность 1-, 2-, 3- или 4-комнатную квартиру, либо дом с земельным участком, а также стать участником долевого строительства в возводимых новостройках. Чтобы получить субсидию, военнослужащему необходимо обратиться в региональное управление жилищного обеспечения Минобороны России.