Проект Smart City в Рублево-Архангельском районе Москвы представят в апреле

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Архитектурное бюро Zaha Hadid Architects представит проект комплексной застройки Smart City в московском районе Рублево-Архангельское на первом международном форуме "Алюминий в архитектуре и строительстве - 2019" (AlumForum) в Москве. Об этом в понедельник сообщили организаторы форума.

"Хусам Шакуф, партнер одного из самых известных архитектурных бюро в мире, основанного Захой Хадид... представит на AlumForum проект Smart City в Рублево-Архангельском", - сообщили в пресс-службе форума.

Команда бюро Захи Хадид выиграла конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции комплексной застройки территории Рублево-Архангельского в октябре 2018 года. Архитекторы предложили определить концептуальные центры будущего города - так называемые ядра территории. Так, Smart City предполагает постройку арт-резиденции (культурное ядро), лаборатории городских решений (интеллектуальное ядро), а также круглогодичных общественных пространств (пространственное ядро), отмечается в сообщении. В Smart City будут использовать передовые технологии с целью разумного производства и потребления энергии.

В Рублево-Архангельском предполагается создание комплексного проекта застройки на площади 4 млн кв. м. Треть территории займут парки и лес, а в центре города будет озеро. Реализацию осуществляет АО "Рублево-Архангельское" - компания, входящая в группу ПАО "Сбербанк", отмечается, в свою очередь, на официальном сайте проекта. Кроме Zaha Hadid Architects в проекте застройки будут участвовать еще два международных архитектурных бюро, говорится на сайте проекта.

Первый международный форум "Алюминий в архитектуре и строительстве" пройдет с 2 по 5 апреля 2019 года. Мероприятие организовано Союзом архитекторов России по инициативе Алюминиевой ассоциации. По данным организаторов события, 26% мирового потребления алюминия приходится на строительство.