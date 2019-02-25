В Вологодской области по программе капремонта отремонтировали более 1,8 тыс. домов

ВОЛОГДА, 25 февраля. /ТАСС/. Капитальный ремонт проведен в 1841 многоквартирном доме в Вологодской области с 2014 года, с начала действия региональной программы капремонта. Финансирование составило 3,2 млрд рублей, сообщил в понедельник директор регионального Фонда капремонта Игорь Михельсон.

"За все время действия программы капремонта, с 2014 года, капитально отремонтирован 1841 дом, финансирование составило 3,2 млрд рублей. В 2018 году отремонтировано 645 домов, все запланированные работы выполнены на 100%, собираемость платежей за капремонт возросла за год на 6% до 92%. По собираемости платежей и своевременности работ область заняла первое место в Северо-Западном федеральном округе и 11 - в стране", - сообщил Михельсон на оперативном совещании у губернатора.

По данным руководителя фонда, на 2019 год запланирован капремонт 276 домов. Снижение плана объясняется, тем, что значительное количество собственников жилья создают спецсчета и уже сами организуют капремонт. Соответственно, если раньше бюджет фонда составлял на год около 1 млрд рублей, то на 2019 год он составит порядка 800 млн рублей.

"Фонд при проведении капремонта разрабатывает проектно-сметную документацию (ПСД), проходит госэкспертизу, привлекает подрядчиков по правилам, то есть это проверенные компании. В случае со спецсчетами ТСЖ, ЖСК или управляющие компании ПСД не разрабатывают, экспертизу не проходят и привлекают к работам кого угодно, поэтому качество сомнительное. Еще одна проблема при выполнении программы - неготовность домов к капремонту, это захламленные подвалы и чердаки, собственники не допускают ремонтные организации к инженерным сетям", - сообщил Михельсон.

Всего, по его данным, в программе капремонта значится 10755 многоквартирных домов в области, которые должны капитально отремонтировать до 2043 года.