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Банк "ДОМ.РФ" начал присоединение Социнвестбанка

В настоящий момент банк является единственным акционером Социнвестбанка

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Банк "ДОМ.РФ" (ранее - банк "Российский капитал") начал реорганизацию в форме присоединения Социнвестбанка, сообщил в понедельник Банк России.

"Западный центр допуска финансовых организаций департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации... сообщает о начале процедуры реорганизации акционерного общества "Банк ДОМ.РФ" в форме присоединения к нему акционерного общества "Социнвестбанк", - отмечается в материалах ЦБ.

Социнвестбанк - региональный банк из Республики Башкортостан. В августе 2015 года ЦБ ввел в банке временную администрацию, его санатором стал "Российский капитал". В настоящий момент банк "ДОМ.РФ" является единственным акционером Социнвестбанка.

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