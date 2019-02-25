Медведев поддержал законопроект о запрете хостелов в многоквартирных домах

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал в первоначальной редакции законопроект о запрете хостелов в многоквартирных домах. Об этом сообщил ТАСС руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов по итогам состоявшейся в понедельник встречи руководства нижней палаты парламента с Медведевым.

По его словам, в ходе встречи обсуждался законопроект, касающийся изменений в Жилищном кодексе в части запрета на гостиничное размещение в многоквартирных домах (хостелов). "Дмитрий Анатольевич поддержал нашу позицию принятия изначальной концепции законопроекта", - рассказал вице- спикер.

Неверов отметил, что "это был открытый разговор в неформальной обстановке", в ходе которого премьер и парламентарии обсуждали широкий круг тем. "Одна из таких тем - реализация национальных проектов, - уточнил он. - В этой части большую роль играет взаимодействие исполнительной и законодательной ветвей власти".

"Это не только законодательное обеспечение тех задач, которые поставлены президентом страны, но и осуществление парламентского контроля и мониторинга ситуации в субъектах страны в рамках работы на региональной неделе", - добавил Неверов.

История вопроса

В четверг, 21 февраля Госдума отложила рассмотрение во втором чтении законопроекта о запрете использовать жилые помещения под хостелы. Как сообщил тогда Неверов, по итогам дополнительного совещания с представителями кабмина, в котором принял участие он и председатель комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, было принято решение позже вернуться к редакции документа, поддержанной в рамках первого чтения.

Документ, внесенный в Госдуму Хованской и другими депутатами еще в сентябре 2015 года, был принят в первом чтении в мае 2016 года, однако затем его рассмотрение было отложено. В текущем созыве профильный комитет уже дважды переносил срок представления поправок: сначала до ноября 2017 года, затем до апреля 2018 года. Наконец, 19 февраля комитет рекомендовал принять законопроект во втором чтении с рядом ужесточающих поправок.

За это время вопрос несколько раз пытались решить обходными путями. Так, первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) предлагал аналогичную поправку ко второму чтению законопроекта о классификации гостиниц. В январе 2018 года Госдума ее отклонила: депутаты объяснили решение тем, что подобный запрет следует принять в рамках именно законопроекта Хованской 2015 года.

Затем в марте 2018 года группа депутатов от разных фракций, в том числе сама Хованская, вице-спикер палаты Петр Толстой, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, внесли отдельный законопроект о запрете размещать хостелы в жилых помещениях.