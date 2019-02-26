ВТБ не ожидает повышения ипотечных ставок в России в 2019 году

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. ВТБ не ожидает повышения ипотечных ставок в РФ в 2019 году, сообщил журналистам первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Олюнин в ходе телеконференции.

"Мы ожидаем, что дальнейшего повышения ипотечных ставок, безусловно, не будет, несмотря на то, что ЦБ повышал коэффициенты достаточности капитала. Эти события уже в ставке учтены. Если наши ожидания по снижению ключевой ставки оправдаются, нам удастся удержать маржу по ипотечным продуктам в пределах 2018 года, мы не ожидаем негативных событий, которые будут окрашивать 2019 год", - сказал Олюнин.