Правительство изменило порядок учета обманутых дольщиков

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство изменило форму дорожных карт, которые формируют регионы для решения проблем обманутых дольщиков. Соответствующе распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в форму плана-графика (дорожной карты) по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены", - говорится в документе.

Изменения вносятся в порядок учета долгостроев, пояснил ТАСС замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. "Теперь учет ведется не по количеству проблемных объектов, а по количеству проблемных многоквартирных жилых домов. Таким образом будет обеспечиваться более детальный и глубокий анализ объектов незавершенного строительства", - сказал он.

Ранее в дорожной карте регионы указывали жилой комплекс с несколькими домами как один проблемный объект, пояснил Стасишин. Кроме того, теперь в них должен быть указан кадастровый номер участка, на котором расположен долгострой, и более детальная информация о застройщике, заключил замминистра.